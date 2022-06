Após saída de Dorival, Ceará arranca empate com Goiás fora de casa

Goiás e Ceará empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da equipe nordestina sem o comando do técnico Dorival Júnior na tarde deste domingo (12), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 11ª rodada do Brasileirão. Mendoza marcou para o Vozão enquanto Pedro Raul igualou para os donos da casa.

O dono dos últimos quatro gols do Ceará na competição brilhou mais uma vez diante do Goiás. Mendoza marcou o 16º gol na temporada e o 7º apenas no Brasileirão, uma média de quase 1 gol por jogo. Fora de casa tem mostrado que sua velocidade no ataque faz toda diferença.

O técnico Dorival Júnior deixou a equipe cearense para treinar o Flamengo nesta semana, mas parece ter construído uma base sólida para a caminhada na temporada, enquanto ainda tenta imprimir seu estilo na equipe carioca.

O Goiás não se encontrou no jogo e muito menos teve grande chance de sair com a vitória. Levando pressão do começo ao fim, especificamente na intermediária, Caio Vinicius e Matheus Sales não deram conta de segurar a troca de passes de Mendoza, Cléber e Vina.

Na segunda etapa, fez mudanças e abandonou o esquema com três zagueiros para ganhar mais um homem no meio de campo e ganhou intensidade. Aos 37′ do segundo tempo, Maguinho (Goiás) foi atingido pelo cotovelo de Bruno Pacheco (Ceará) em disputa aérea na grande área. O jogador do time goiano saiu do impacto com um corte na cabeça, e o defensor do Vôzão levou cartão vermelho direto.

O artilheiro do Goiás, Pedro Raul, não desperdiçou o pênalti. Foi o sexto gol dele no Brasileirão.

Com o resultado, as Ceará e Goiás permanecem na mesma posição nas quais começaram a rodada, em 12º e 13º respectivamente, ambos com 14 pontos somados. Na próxima rodada, o Esmeraldino recebe o Internacional nesta quarta (15), e o Vôzão joga em casa contra o Atlético-MG no mesmo dia.