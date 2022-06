O desafio da universalização da educação infantil no Brasil

O Plano Nacional de Educação construído em 2014 tem como prazo de vigência até 2024 trazendo 20 metas objetivas a serem alcançadas pelos sistemas de ensino no Brasil.

Entre as metas estão a erradicação do analfabetismo e a universalização da educação infantil, tarefas que se apresentam como desafios na maioria dos municípios brasileiros.

A educação infantil, dividida em creche e pré-escola é o grande gargalo dos sistemas atualmente, impossibilitando o direito a educação preconizado na Constituição Federal.

Para avançarmos nesse campo é preciso investimento público e um grande pacto federativo onde o Governo Federal que possui mais recursos invista em prédio, custeio e profissionais da educação.

O acesso à educação infantil é um direito de crianças de zero a cinco anos de idade, preferencialmente em turno integral. É também um paradigma no cenário educacional brasileiro contemporâneo.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

