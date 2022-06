Acreditando estar com uma espinha, jovem faz descoberta que mudou completamente a vida dela

Espremer espinhas não costuma ser algo muito chocante, mas para uma jovem, de 24 anos, foi o pontapé para ter uma reviravolta na história e vivenciar momentos de muita tensão.

Siobhan Harrison vive no Reino Unido e decidiu compartilhar a história nas redes sociais com o intuito de conscientizar a todos sobre caroços e espinhas estranhas no corpo.

A jovem explicou que tudo começou com uma pequena cratera na região do peito, que ela realmente acreditou se tratar de uma acne. No entanto, mesmo espremendo, o caroço não sumia.

Pelo contrário, ele começou a crescer ainda mais. Foi quando ela decidiu procurar um médico, temendo por um cisto e recebeu o diagnóstico de um câncer de mama.

Para a sorte da garota britânica, foi possível retirar todo o tumor através da cirurgia. E, por precaução, o médico responsável pelo atendimento de Siobhan recomendou 12 sessões de quimioterapia e duas semanas de radiação.

Nas redes, ela afirma ter ficado muito surpresa por ter passado por tudo isso com 24 anos. “Nunca pensei que fossem me diagnosticar com câncer sendo tão jovem”.

“Quero espalhar a mensagem entre todas as jovens para que verifiquem as espinhas ou brotos ou caroços no peito e notifiquem seus médicos se houver alguma alteração. Isso pode salvar suas vidas”, reforça.