Homem é preso no trabalho após espancar e tentar matar ex atropelada; veja as imagens

Um homem, de 34 anos, foi preso nesta terça-feira (14) no local em que trabalha, em um lava-jato, no Setor Vila Maria, em Aparecida de Goiânia, após ter espancado violentamente a ex-companheira, de 22 anos.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) pela própria vítima, que foi até lá acompanhada pelos pais e solicitou uma medida protetiva de urgência.

A moça que apresentava diversas lesões pelo corpo, na boca, pescoço, mãos e pernas contou aos policiais que havia recebido murros e pontapés do ex-namorado e que ele também teria tentado atropelar ela.

As agressões aconteceram quando a vítima foi até a residência do homem para buscar os pertences dela que haviam ficado na casa após o rompimento do casal.

A discussão, que culminou nas agressões, teria se iniciado por um motivo banal, ao discordarem sobre a quem pertencia alguns objetos.

Antes do ocorrido, ainda em março, a jovem chegou a registrar uma ocorrência contra ele na Deam de Goiânia, mas na época não solicitou uma medida protetiva.

Após o relato da vítima e diante das lesões aparentes pelo corpo, a autoridade policial enviou uma equipe policial atrás do investigado e o mesmo foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal com incidência da Lei Maria da Penha.