Japonês que ‘virou cão’ por R$ 75 mil mostra perrengues da ‘vida animal’

O japonês que gastou 2 milhões de ienes (equivalente a R$ 75,9 mil) para realizar o sonho de “se transformar em um cachorro” vem documentando o uso da fantasia hiper-realista em seu canal do YouTube e, entre os conteúdos, vem relatando as dificuldades de adaptação à “vida animal” para questão bem simples em sua “forma humana”.

Entre os problemas mais engraçados, destacados na plataforma, “Toco”, como é conhecido o artista, mostra, na prática, o trabalho que tem para subir no sofá de casa.

Nas imagens, é possível ver o homem vestido de cachorro passando pouco mais de um minuto se mexendo para tentar subir no pequeno sofá, até, finalmente, conseguir. O vídeo foi visto quase 10 mil vezes em poucos dias de publicação.

Os seguidores interagem com Toco por meio dos comentários e, enquanto há quem diga que o homem-cão precisa de um sofá maior, outros tentam dar dicas das melhores formas de fazer uso do móvel e subir sem problemas no móvel.

Apaixonado por cães, Toco decidiu se transformar em um animal da raça collie com uma encomendou uma fantasia personalizada da Zeppet Workshop, famoso estúdio japonês de arte e modelagem.

O traje de collie para Toco levou pelo menos 40 dias para ficar pronto e custou o equivalente a R$ 75 mil.

A roupa apresenta um nível fora do comum de detalhes realistas e pele sintética para aumentar ainda mais a semelhança com o cão. Além disso, as características físicas dessa raça, como as tonalidades fortes de sua pelagem e sua estrutura, ajudam a camuflar completamente o corpo humano que veste a fantasia, o que permite a Toco convencer as pessoas ao redor de que a criatura é realmente um animal.