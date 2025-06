Aluna morre enquanto fazia exercícios na Smart Fit e instrutores tentam ocultar o corpo

Ministério Público investiga suspeita de negligência, segundo a imprensa local

Gabriella Licia - 28 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma tragédia envolvendo a rede de academias Smart Fit está causando revolta e comoção nas redes sociais. Reina Sabas, de 39 anos, morreu no dia 20 de maio enquanto realizava um exercício de pernas na unidade localizada em Tlatelolco, na Cidade do México. As informações são do Publi Metro.

De acordo com testemunhas, a aluna teria sido incentivada por um personal trainer a levantar mais peso do que conseguia suportar. Durante o exercício, ela passou mal, desmaiou e não resistiu. O que mais chocou o público, no entanto, foi o comportamento dos instrutores após o incidente.

Em vez de acionar imediatamente o serviço de emergência, dois professores tentaram remover o corpo da vítima do terceiro andar da academia, segundo relato de um amigo da própria Reina. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando indignação.

A Procuradoria-Geral de Justiça da Cidade do México determinou o fechamento da unidade da Smart Fit e abriu investigação por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Os treinadores envolvidos foram detidos inicialmente, mas liberados após prestarem depoimento.

Desde 2024, ao menos seis mortes foram registradas em diferentes unidades da Smart Fit no México, incluindo casos nas regiões de Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero e Cuautitlán Izcalli. Especialistas têm criticado a ausência de protocolos de emergência e a falta de pessoal treinado para situações de risco.

Diante da repercussão do caso, parlamentares mexicanos propuseram a obrigatoriedade de equipamentos de primeiros socorros e presença de profissionais da saúde em todas as academias do país.

Até o momento, a rede de academias Smart Fit não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.