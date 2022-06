Saiba o que abre e fecha em Anápolis no feriado prolongado de Corpus Christi

Por conta do feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (16), os próximos dias em Anápolis serão um pouco diferente, com diversos estabelecimentos com as portas fechadas e outros com horário diferente do habitual.

O Governo de Goiás optou por decretar ponto facultativo. Por isso, os órgãos estaduais, como o Vapt-Vupt, estarão fechados na quinta-feira (16) e também na sexta-feira (17), voltando às atividades normais apenas na segunda-feira (20).

A Prefeitura também decidiu “emendar” o feriado e com isso, serviços como o Rápido e o Disk 156 também não vão funcionar. A exceção vale para serviços considerados essenciais, como é o caso da área da saúde, segurança e os serviços de urgência e emergência, que permanecem abertos.

O Sindicato do Comércio informou ao Portal 6 que as empresas que fazem parte do Comércio Varejista de Anápolis vão poder funcionar em horário especial na quinta-feira (16), sendo das 08h às 14h. Na sexta (17) e no sábado (18), os horários já voltam ao normal.

Já nos bancos, os caixas de autoatendimento funcionam normalmente, porém, não haverá atendimento ao público. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o funcionamento já retorna na sexta-feira.

Os shoppings da cidade seguirão abertos, mas com o horário especial. A praça de alimentação funcionará das 11h às 22h e as demais lojas abrem das 14h às 20h.

Quinta-feira (16)

Bancos – Apenas os caixas de autoatendimento vão funcionar;

Vapt-Vupt – Não funciona;

Rápido – Não funciona;

Disk Prefeitura 156 – Não funciona;

Comércio – Aberto das 08h às 14h;

Anashopping – Lojas abertas das 14h às 20h e praça de alimentação das 11h às 22;

Brasil Park Shopping – Lojas abertas das 14h às 20h e praça de alimentação das 11h às 22;

Carrefour – Aberto das 08h às 22h.

Sexta-feira (17)

Bancos – Funcionamento normal;

Vapt-Vupt – Não funciona;

Rápido – Não funciona;

Disk Prefeitura 156 – Não funciona;

Comércio – Funcionamento normal;

Anashopping – Funcionamento normal;

Brasil Park Shopping – Funcionamento normal;

Carrefour – Aberto das 08h às 22h.