Empresária de Anápolis detalha como descobriu traição do marido com a melhor amiga dela

Ela, inclusive, usou os stories da distribuidora de bebidas, que ela diz ter colocado no nome dele, para contar até mesmo detalhes íntimos da relação

Da Redação - 10 de julho de 2025

Empresária de Anápolis utilizou as redes sociais para detalhar o ocorrido. (Foto: Captura/ Redes Sociais)

Uma empresária de Anápolis usou o perfil oficial da distribuidora de bebidas da família no Instagram para fazer revelações chocantes sobre a traição do marido com sua melhor amiga.

Durante mais de quatro minutos de desabafo nos stories da BL Beer (@blbeerdistribuidora), ela detalhou como descobriu a infidelidade e expôs aspectos íntimos da relação que deixaram os seguidores impactados.

“Ele usava meu próprio carro para ir ao motel”

Entre as revelações mais chocantes feitas pela empresária está o fato de que o marido utilizava o carro dela para os encontros extraconjugais.

Visivelmente abalada emocionalmente durante a gravação, ela contou como descobriu que o veículo que ela mesma dirigia estava sendo usado para as traições com aquela que considerava sua melhor amiga.

A empresária relatou detalhes íntimos sobre como a descoberta aconteceu e como se sentiu ao perceber que estava sendo enganada por duas pessoas em quem mais confiava.

Durante o desabafo, ela demonstrou indignação não apenas com a traição em si, mas com a forma como foi conduzida, usando seus próprios recursos.

Essa empresária teve coragem de contar tudo sobre a traição do marido com a melhor amiga dela. pic.twitter.com/uqmJ14zeUU — Portal 6 (@portal6noticias) July 11, 2025

Revelações íntimas no perfil da empresa

O que mais chamou atenção foi a escolha de usar o perfil comercial da BL Beer, distribuidora localizada na Avenida Comercial, no bairro Lourdes, em Anápolis, para fazer as revelações pessoais.

A empresa, que funciona desde 2020, teve seu Instagram transformado em palco para o desabafo da empresária, que segundo ela própria, teria colocado o negócio no nome do marido.

Durante os stories, ela não poupou detalhes sobre a descoberta da traição e revelou aspectos íntimos do relacionamento que mantinha tanto com o marido quanto com a amiga que a traiu.

A forma direta e emocional como conduziu o relato demonstrava o impacto que a descoberta causou em sua vida.

“Com a fulana eu ficava a noite inteira e não finalizava”, diz Tati pic.twitter.com/by9qoqmKVE — Portal 6 (@portal6noticias) July 11, 2025

O momento da descoberta

A empresária detalhou como tomou conhecimento da traição, revelando que a descoberta aconteceu de forma inesperada e devastadora. Ela contou como percebeu que estava sendo enganada e como reagiu ao descobrir que duas pessoas fundamentais em sua vida estavam envolvidas em um relacionamento às suas costas.

O relato incluiu detalhes sobre como ela confrontou a situação e como decidiu tornar pública a traição através do perfil da empresa.

A escolha de usar a conta comercial para fazer as revelações pessoais demonstra o estado emocional em que se encontrava no momento da gravação.

Detalhes que chocaram

Além da revelação sobre o uso do seu carro para os encontros no motel, a empresária compartilhou outros detalhes íntimos que evidenciavam a extensão da traição. Ela falou sobre como se sentia enganada e como a descoberta afetou sua confiança nas pessoas mais próximas.

O tom emocional do relato e a forma como ela expôs a situação demonstravam o impacto psicológico que a traição causou. Durante os mais de quatro minutos de gravação, ela alternava entre momentos de indignação e tristeza, evidenciando o conflito interno que estava vivenciando.

Para se vingar, Tati usou o perfil da empresa que ela deu pro amado (ou ex) para contar tudo. Inclusive, detalhes íntimos até demais. pic.twitter.com/heMTw5ykDP — Portal 6 (@portal6noticias) July 11, 2025

A BL Beer, empresa no centro da polêmica, continua funcionando normalmente na Avenida Comercial, no bairro Lourdes, em Anápolis.