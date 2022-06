(FOLHAPRESS) – O fim do casamento de Shakira, 45, e Gerard Piqué, 35, ainda é um dos assuntos preferidos da imprensa espanhola uma semana depois do anúncio da separação. Nesta terça-feira (14), o programa ‘El Gordo y la Flaca’, do canal Univisión, revelou que a cantora colombiana contratou uma agência de detetives para descobrir se o jogador de futebol tinha um caso extraconjugal e foi assim que ela conseguiu descobrir a infidelidade de Piqué.

Ainda de acordo com a reportagem, Shakira recebeu dos detetives um material com fotos comprometedoras do até então marido com outra mulher. As provas serviram para a cantora pedir a separação do jogador e foram também compradas a peso de ouro. Ela pagou caro para que as imagens nunca fossem vendidas ou publicadas em qualquer veículo de comunicação.

A desconfiança de traição por parte de Shakira teria começado após as saídas noturnas constantes do jogador. Piqué e Shakira confirmaram a separação no fim de maio. Dias antes, o podcast “Mamarazzis”, do jornal espanhol “El Periodico” havia revelado a traição do zagueiro Barcelona. Já o programa “Socialité”, da emissora Telecinco, afirmou que Pique vive um affair com uma garçonete da boate “La Travessia”, muito frequentada pelo elenco da equipe catalã.

As últimas publicações do casal juntos são de março. Um mês antes, Shakira chegou a publicar uma imagem ao lado do marido para comemorar o Dia de São Valentim, quando é celebrado o Dia dos Namorados (14 de fevereiro) em alguns países. Ela também comemorou quando o marido alcançou a marca de 600 jogos pelo Barcelona (15 de março). O casal tem dois filhos, Milan, de 9 anos e Sasha, de 7.

Em abril, Shakira lançou o single “Te Felicito”, uma parceria com Rauw Alejandro. A letra fala de alguém que foi quebrada em pedaços após perceber que a pessoa com quem estava é falsa. “Parabéns por atuar tão bem”, diz a letra, que agora alguns fãs da cantora consideram ser uma indireta para o jogador. Eles estavam juntos desde 2011.