Homem é esfaqueado pela esposa após discussão e sofre gravíssima hemorragia

Morador do setor Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia, um homem de 47 anos precisou ser socorrido na noite de quarta-feira (15) depois de ser vítima de golpes de arma branca.

Aos policiais militares que atenderam o caso, ele ainda conseguiu contar que teve uma briga com a esposa, de 51 anos, e que ela teria alcançado a faca para acertá-lo.

Durante as agressões, a vítima alegou ter sido atingida três vezes no tórax e uma vez no pescoço. Este último sangrava intensamente quando os bombeiros chegaram para realizar o resgate.

O homem acabou sendo intubado e teve de ser levado até o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) para passar por procedimento cirúrgico.

Já a suspeita foi localizada pelo militares, também com alguns ferimentos, e encaminhada à delegacia logo que recebeu suporte médico. Ela poderá responder por tentativa de homicídio.

O Portal 6 tentou contato com o HUGOL para saber qual o quadro clínico da vítima e ainda aguarda um retorno da unidade.