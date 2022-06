Vagas abertas para profissionais de saúde que querem trabalhar na rede especializada em Anápolis

Está aberto mais um credenciamento para contratação de profissionais de saúde para a rede especializada, em Anápolis. As inscrições podem ser feitas a partir das 08h do dia 21 de junho até as 23h59 do dia 23 no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

O processo será realizado em única etapa que será análise documental, de caráter eliminatório, onde será

avaliada o nível de formação comprovada.

As vagas são para mais de 30 especialidades médicas e profissionais da saúde de várias categorias. A remuneração mínima varia entre R$ 3.926 a R$ 6.200 de acordo com o carga horária e área de atuação.

Os profissionais irão trabalhar em unidades da rede como Cais Mulher, Unidade de Saúde Ilion Fleury (Bairro Jundiaí), Hospital Dia do Idoso, Ambulatório de Especialidades Médicas, Centro de Reabilitação e Fisioterapia (Crefa), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e Regulação Municipal.

O resultado preliminar dos habilitados será divulgado no próximo dia 27 e o prazo para recurso é de 28 de junho a 4 de julho. A lista definitiva sairá no dia 6 de julho.

Para mais informações, acesse o edital.