Morte de filhinho de militar que tinha tumor inoperável comove Anápolis

O relógio marcava 22h48, nesta sexta-feira (17), quando a família se despediu do pequeno Otávio de Paula Peres, de apenas 04 anos.

Filho de um sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Anápolis, o garotinho enfrentava um tumor cerebral que era agressivo e inoperável.

O diagnóstico foi revelado aos familiares em março deste ano e, sabendo que o menino poderia receber apenas cuidados paliativos, uma vakinha foi criada para que ele pudesse “passar os últimos dias em casa”.

A comoção foi tão forte que em pouco tempo a campanha já havia arrecadado mais que R$ 50 mil, possibilitando que Otávio recebesse todo o cuidado que precisava no lar, perto dos pais e da irmãzinha.

A notícia do falecimento foi divulgada pelos próprios parentes. Tanto o pai e a mãe quanto a tia do pequeno, que foi quem criou a Vakinha, prestaram homenagens através do Instagram.

Nos milhares de comentários, são vários os entes queridos, incluindo amigos e colegas de trabalho, que estão deixando mensagens de apoio, lamentando a partida tão prematura do garotinho e lembrando o quanto ele sempre será amado.