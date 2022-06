Grande rede de lojas de móveis chega sem alarde em Anápolis

Já está instalada na Rua Rui Barbosa, Centro de Anápolis, a loja de móveis da rede MadeiraMadeira. O estabalecimento famoso em todo Brasil já está presente na capital goiana e agora chegou ao município sem fazer alarde.

A rede MadeiraMadeira entrou no mercado online em 2010 e no ano de 2020 começou a expandir o negócio para o ambiente físico, marcando presença em 12 estados brasileiros.

Com a expansão offiline, o cliente pode escolher o canal de compras que mais se adeque as necessidades dele. Em Anápolis, o espaço fisíco da empresa ocupa o local de uma antiga unidade do banco Bradesco.

As novas lojas físicas tem como foco a comercialização da marca própria da empresa, a CabeCasa. O estabelecimento possui espaços setorizados que fazem um mix completo de produtos para para residência.

A empresa natural de Curitiba, no Paraná, promete unificar os preços do ecommerce e ambiente físico. Sendo assim, a diferença entre comprar online ou offiline será apenas a experiência de adquirir um item sem sair de casa, ou ver de perto antes de realizar a decisão.