Autuações caem 29%, mas prisões têm alta nas rodovias de Goiás durante feriado prolongado

O número de autuações nas rodovias federais que cortam Goiás caiu 29,2% no feriadão de Corpus Christi, em comparação com o ano passado. O dado consta no balanço divulgado nesta segunda-feira (20), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a corporação, foram 1.944 multas em 2022, enquanto no ano passado houve 2.748. Apesar disso, o número de prisões subiu de 21 para 22.

A maior parte das infrações de trânsito foi de ultrapassagens irregulares, com 584. Ainda houve 50 casos de embriaguez ao volante, 74 pessoas flagradas sem o cinto de segurança e 12 crianças fora da cadeirinha de proteção.

Houve uma ligeira redução no número de acidentes, que caiu de 36 para 34, de feridos, que caiu de 36 para oito. No ano passado, as rodovias federais em Goiás tiveram quatro mortes. Em 2022, foram duas.

Por mais que os números tenham caído, a PRF alertou que os indicadores ainda são elevados.