Goiânia é escolhida para receber novo show do humorista Rafael Portugal

Os fãs e admiradores do humorista Rafael Portugal receberam uma notícia pra lá de boa. É que o comediante anunciou a agenda de shows e Goiânia foi uma das cidades escolhidas.

No próximo sábado (25), o artista apresentará o novo espetáculo ‘Eu Comigo Mesmo’, no Teatro Rio Vermelho, no Setor Central, às 19h.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site ingressodigital.com ou de forma presencial na livraria Leitura do Goiânia Shopping. Os preços variam de R$ 40 a R$ 140.

A classificação indicativa do show é para maiores de 16 anos.

No stand-up, o humorista contará um pouco de algumas situações engraçadas que aconteceram ao longo da vida, como a vivência no exército e a passagem pela adolescência.

Com mais de 4 milhões seguidores nas redes sociais, Rafael é considerado um dos principais nomes da comédia na atualidade. Ele é reconhecido pela participação no canal ‘Porta dos Fundos’ , do quadro de humor ‘CAT BBB’ e do grupo ‘A Culpa é do Cabral’.