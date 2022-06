Uma coisa é certa, existem algumas profissões que, de tão satisfatórias, são consideradas como o maior sonho profissional para muitos brasileiros. Inclusive, a maioria sonha em um dia poder realizar o grande desejo de ser contratado na área.

Um dia todo no shopping comprando as mais belas roupas? Passar a vida mergulhando nas praias mais paradisíacas? Viajar pelo mundo sem gastar um único centavo com isso? Degustar as mais saborosas cervejas?

Pode parecer até loucura trabalhar com algo assim, já que mais se parece com um roteiro de férias, mas acredite, essas profissões existem!

Quer saber quais são? Separamos algumas das mais desejadas pelos brasileiros.

6 profissões dos sonhos que todo brasileiro gostaria de ter um dia

1. Personal Stylist

Personal stylist pode ser um grande sonho principalmente para as mulheres que são apaixonadas por moda e, claro, por fazer as compras mais estilosas.

Isso porque o profissional da área conhece as mais diversas lojas, frequenta eventos, pesquisa preços, a vida do cliente e no fim, monta um guarda roupa ideal para aquela pessoa.

A profissão pode ser ainda mais encantadora para quem gosta de conhecer novas pessoas, já que o trabalho acaba trazendo várias amizades.

2. Fotógrafo Marinho

Uma câmera, um chinelo, uma bermuda e as mais paradisíacas praias como escritório. Um sonho não é? Pois essa é a realidade do fotógrafo marinho.

Desejo ainda maior para quem é fã de animais marinhos, pois com a profissão, além de curtir as belezas dos mares, ainda pode estar frente a frente com os mais diferentes bichos.

3. Músico de Cruzeiro

Falando em mar, para quem é apaixonado por música e possui o grande desejo de viajar o mundo, mas não possui muito dinheiro sobrando para isso, a profissão de músico de cruzeiro é a ideal.

O trabalhador da área passa os dias encantando os viajantes e aquecendo os corações com os mais belos sons e, de quebra, faz um delicioso passeio pelos mais diversos locais sem precisar gastar e sendo pago por isto.

4. Mestre Cervejeiro

Mestre cervejeiro com certeza é a profissão que está nos sonhos da maioria dos brasileiros e que todos ainda querem um dia realizar.

O profissional passa o dia fazendo a degustação das mais variadas cervejas antes de saírem das fábricas, além de também provar os ingredientes separadamente e poder atuar na produção ou no desenvolvimento de novas bebidas.

5. Gerente de Lazer e Entretenimento

Pensar nas mais diferentes maneiras de divertir e alegrar os hóspedes faz parte da rotina do gerente de lazer e entretenimento.

Além de trabalhar em prol do entretenimento, a profissão ainda permite viajar com frequência e atuar profissionalmente nos mais luxuosos hotéis.

6. Quality Assurance de Games

Amantes de jogos eletrônicos que ainda não conheciam acabaram de encontrar a profissão ideal, quality assurance de Games.

O nome pode até parecer complicado por ser de origem inglesa, mas, basicamente, pode ser entendido como o responsável por garantir a qualidade.

A atuação do profissional é a melhor! Na área, o trabalhador vai dedicar as horas de serviço para testar novos videogames e, com um olhar apurado, garantir o bom funcionamento.

Quer estar sempre bem informado? Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!