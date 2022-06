Sem sombra de dúvidas já se passou pela cabeça dos homens o seguinte questionamento: quais partes do corpo masculino mais atraem as mulheres?

Essa indagação é recorrente, mas, afinal, se tratando deles, o que mais chama a atenção dos olhares?

Descubra!

6 partes do corpo masculino que mais atraem e chamam atenção das mulheres:

1. Bunda

É rapazes, fiquem sabendo que a mulherada também olha para a bunda dos senhores.

Por isso, é hora de deixar a preguiça de lado e ir treinar os glúteos na academia e investir nessa parte do corpo.

2. Abdômen

Não tem como negar, o abdômen dos homens chamam atenção e é justamente por isso que ele não fica de fora dessa lista.

Quanto mais gominhos, mais a mulherada acha sexy e bonito!

3. Corte “V”

Quando falamos em corte “V” estamos tratando daquela entrada lateral, que vem descendo o abdômen para a pélvis.

Quando o homem está bem malhado, essa curva fica bem demarcada e com um formato de “V”, direcionando para a região íntima.

4. Costas

Para as mulheres não há nada mais atraente e sexy do que as costas dos homens, principalmente, para aquelas bem malhadas e torneadas.

Por isso, senhores, é a hora de treinar bem essa parte do corpo.

5. Ombros

Biologicamente, os homens possuem os ombros mais largos do que as mulheres e essa característica atraem muito elas.

Isso porque, além de sexual, dá uma impressão de um homem forte e másculo.

6. Braços

Por último, os bíceps bem definidos estão entre os queridinhos das mulheres!

Sabe aquele braço de dar gosto, musculoso e bem torneado? É desses que elas gostam e acham sexy, por isso, rapazes, malhe bem o seu para arrancar bons suspiros das garotas!

