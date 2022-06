Não é preciso ter muito estilo ou uma boa pinta para conquistar uma garota, apenas alguns cortes de cabelo masculinos já conseguem fazer isso.

E pode confiar: não dá muito trabalho e nem tem muito mistério ter um cabelo maneiro e seduzente.

Aliás, foi pensando nisso que hoje o Portal 6 falou com algumas mulheres para saber quais os penteados elas mais gostam. Veja!

6 cortes de cabelo masculinos que mais atraem e seduzem as mulheres:

1. Undercut

Esse aqui é um dos cortes mais versáteis que existem, porque, além de despojado, ele consegue ser muito elegante.

Para ter esse cabelo, basta raspar as laterais e a parte de trás da cabeça. Assim, o topo mantém o volume como de costume, veja:

2. Razor Part

De praxe, os brasileiros curtem muito esse corte vintage, ele, inclusive, lembra muito a forma que os operários da década de 30 penteavam o cabelo.

De forma simples, basta usar a máquina 1 ou 2 nas laterais e no topo o volume permanece. O diferencial aqui é que há as linhas bem marcadas com a navalha.

Para aumentar o charme, é recomendado o uso de pomadas e géis de fixação. Veja:

3. Rebelde bagunçado

É impossível uma mulher não resistir a um homem com esse corte de cabelo mais despojado e bagunçado.

Para ter ele não de muitos truques não! Primeiro é preciso deixar o cabelo crescer bastante e usar alguns cremes para defini-lo mais.

4. Cacheado

Os homens com o cabelo cacheado arrancam muitos suspiros por onde passam!

E nem precisa-se ir muito longe para ver eles, aqui no Brasil temos Caio Castro, Jesus Luz e José Loreto.

Qual o segredo deles? Apenas lavar as madeixas e deixar secar naturalmente.

5. Black Power

E por falar em suspiros e estilo, temos os homens de black power que carregam muita representatividade e poder.

Para ter aquele black de respeito é importante cuidar da saúde dos fios, usar alguns produtos e certos pentes específicos para abrir os cachos e dar volume.

6. Coque samurai

Por último, os homens com coque samurai ganharam muito espaço nos últimos anos, porque, além de ser muito estiloso, remete a força masculina dos lutadores asiáticos.

Para ter esse corte basta deixar o cabelo crescer e raspar as laterais, deixando os fios longos para fazer o coque no topo. Veja:

