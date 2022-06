Homem é atropelado enquanto atravessava BR-153, em Anápolis

Um homem, de idade não revelada, foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros, na noite dessa quinta-feira (23) para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Ele foi vítima de um atropelamento, às margens da BR-153, próximo ao Bairro Privé Lírios dos Campos.

O Portal 6 apurou que ele estava conduzindo um veículo que apresentou sinais de problemas mecânicos. Por isso, tomou a decisão de atravessar a rodovia, quando foi atingido por um veículo que trafegava sentido viaduto Ayrton Senna/Lírios do Campo.

No momento do atendimento da ocorrência, vítima, que estava no canteiro central da pista, foi encontrada com fraturas e contusão craniana. A assessoria do hospital informou que ele está em estado grave, mas estável.