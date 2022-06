Funcionária deixa banco para se dedicar ao Onlyfans e agora ganha milhões por mês

Cansada de trabalhar por 60 horas semanais e passar pouco tempo com os filhos, Lucy Banks, de 31 anos, decidiu sair do emprego de bancária para se aventurar no OnlyFans. A modelo começou a compartilhar conteúdos na plataforma no ano de 2019, em maio deste ano, ela já possuía cerca de 3.600 assinantes.

A mulher é mãe solo de duas crianças, que segundo ela, possuem problemas de saúde complexos e precisam de cuidados especiais. Essa foi uma das motivações de Lucy para tomar a decisão de deixar o banco.

Em pouco tempo investindo no perfil da plataforma, conhecida pelos conteúdos adultos, a modelo afirma que conseguiu aumentar as finanças da casa. “estou ganhando mais do que o dobro, quase o triplo do que ganhei como banqueira corporativa”, ressaltou.

Lucy Banks viu a vida dela mudar quando chegou a faturar cerca de 1.500 dólares por dia, o equivalente a aproximadamente R$ 7.800. Para a ex-bancária, estar no Onlyfans é sinônimo de liberdade e segurança, já que com isso, ela não possui mais dívidas e pode dedicar mais tempo à família.

Além disso, a mulher conta que conseguiu, com o novo trabalho, oferecer uma qualidade de vida melhor para os filhos. “Não preciso me preocupar com como vou pagar a refeição ou a próxima consulta com o pediatra. Meus dois filhos estão em escolas particulares e eu posso pagar os melhores cuidados médicos”, relatou.