Dica útil para economizar o gás da sua cozinha

Além do uso consciente do produto, uma dica pode te ajudar a economizar o gás sem abrir mão do uso

Ruan Monyel - 23 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@vilmamariadasilva37)

Economizar o gás na cozinha é uma preocupação constante para muitas famílias, especialmente com os custos de vida cada vez mais altos.

Pequenos hábitos no dia a dia podem fazer uma grande diferença no final do mês, inclusive aqueles que envolvem o modo como usamos o botijão de gás.

Assim, além do uso consciente do produto, outras dicas também podem trazer economia para a cozinha. Leia até o fim e veja como evitar gastos.

Dica útil para economizar o gás da sua cozinha

Uma das dicas mais surpreendentes e eficazes nesse sentido tem a ver com a posição do registro do gás. Pouca gente sabe, mas deixar o registro totalmente na vertical pode aumentar o consumo sem necessidade.

O ideal, segundo técnicos experientes, é deixá-lo levemente inclinado para obter uma regulagem mais equilibrada e eficiente.

Quando o registro está totalmente na posição vertical, o fluxo de gás é mais intenso, o que pode causar desperdício, especialmente em receitas que exigem cozimento lento ou em fogo baixo.

Ao deixar o registro levemente inclinado, sem que ele esteja completamente fechado, a pressão é mais moderada, liberando apenas a quantidade necessária para a chama ideal, evitando excessos.

O ideal é fazer testes aos poucos, inclinando o registro até encontrar a posição em que o fogo fica estável e atende às necessidades de preparo.

Isso é especialmente útil em preparos como arroz, caldos, feijão e molhos, que pedem cocção longa e constante.

Além de economizar gás, essa prática também preserva melhor o fundo das panelas, evitando superaquecimento e queima de alimentos.

Além dessa dica, outras ações podem ajudar a aumentar ainda mais a eficiência do uso do gás.

Manter os queimadores do fogão limpos, utilizar tampas nas panelas durante o cozimento e desligar o fogo um pouco antes do final do cozimento, são estratégias simples e eficazes.

Portanto, em tempos de orçamento apertado, cada gesto conta e ajustar esse pequeno detalhe pode gerar economia sem nenhum sacrifício. Assista o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vilma Maria (@vilmamariadasilva37)

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!