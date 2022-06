Jovem ganha herança milionária, mas pode ficar sem o dinheiro se não cumprir o último desejo do pai

A história de uma jovem, de 26 anos, tem dado o que falar nas redes sociais após ela pedir ajuda na internet, pois teria recebido uma herança de R$ 62 milhões, mas está impossibilitada de acessar a fortuna.

Clare Brown vive em um bairro do subúrbio de Sydney, na Austrália, com a esposa e uma filha pequena e diz estar passando muitas dificuldades por não conseguir atender o último pedido do pai.

Ela explicou que o idoso teria deixado uma cláusula no testamento afirmando que Clare poderia receber todo o dinheiro, contando que arrumasse um emprego e fizesse algo ‘bom para a sociedade’.

No entanto, a garota declarou ser autista e sofrer com déficit de atenção. Ou seja, as chances dela conseguir uma oportunidade de trabalho são inferiores, segundo ela.

Agora, a australiana pede por ajuda nas redes sociais para que consiga cumprir a missão recebida e, finalmente, pegar a herança milionária deixada pelo pai.

“Vocês podem, por favor, parar com com todo esse negócio de ‘eu conseguir emprego’. Estou quebrada e não posso fazer nada a respeito disso”, disse a jovem, que atualmente vive de auxílio do governo para alimentar a família.