Madrugada foi de perseguição, acidentes e risco para crianças em Anápolis

A madrugada deste sábado (24), em Anápolis, foi de muito trabalho para equipes da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), com perseguição, acidentes e até bêbados colocando a população em risco.

Chamou ainda a atenção dos policiais os índices altíssimos de embriaguez de motoristas, já que boa parte dos abordados tinham no organismo o dobro de álcool permitido.

Em um caso intrigante, o condutor recebeu a determinação para parar o veículo nas proximidades da Havan, mas fugiu em alta velocidade e colocou a vida de muitos que estavam pela Avenida JK e São Francisco em risco.

Assim que chegou na praça Dom Emanuel, o suspeito não conseguiu realizar a rotatória, subiu no canteiro e o carro perdeu o controle e rodou na pista, momento em que os policiais conseguiram realizar a abordagem.

Durante operação, motorista embriagado tenta fugir da polícia e acaba preso em Anápolis. pic.twitter.com/qLfUOXxyZv — Portal 6 (@portal6noticias) June 25, 2022

O homem soprou o teste do bafômetro que apontou 0.78 mg/l de álcool no sangue. Uma fiança foi arbitrada, mas ele não pagou e foi encaminhado para o presídio.

Em outro caso emblemático, o motorista também fugiu da polícia pela Jamel Cecílio e, assim que tentou realizar a curva nas proximidades do Planetário Digital, estourou dois pneus e foi parar apenas quando colidiu com a parede do local.

Neste caso, o condutor se recusou a soprar o bafômetro. Porém, como estava apresentando sinais claros de embriaguez, também foi preso.

Durante a madrugada, um senhor também deu trabalho para as equipes da DICT na cidade. Ele estava alterado e, logo que foi parado, os policiais encontraram uma grande porção de cocaína dentro do veículo.

De acordo com o delegado Manoel Vanderic, responsável pela ação, muitos bêbados também estavam voltando de festas juninas e carregavam crianças dentro dos veículos, colocando a vida delas em risco.

Ao todo, 39 condutores foram flagrados alcoolizados, sendo que 09 tiveram de ser presos.