Todo mundo que tem ex sempre tem um em específico que foi um livramento, mas que ele não sai do nosso pé.

Normalmente, esse tipo de ex é fruto de um relacionamento muito tóxico e doentio, que estava na cara que não iria para frente.

Mas, como muita gente só dá valor depois que perde, esse embuste fica no seu pé implorando para voltar e até mandando mensagens desagradáveis no WhatsApp.

6 mensagens que todo mundo que tem ex morre de medo de receber:

1. Estou com saudade

Essa mensagem é traiçoeira! Comumente, ela aparece em uma sexta-feira, depois de muita bebedeira e pode ser um gatilho para uma recaída.

O ex que manda essa mensagem, geralmente, está mais carente do que com saudade, de fato. Por isso, não caia nesse papo!

2. Se você não voltar para mim, vou morrer

Um clássico enviado por pessoas manipuladoras e ardilosas. Essa mensagem aqui é usada para chantagear o antigo parceiro (a) para não desistir do relacionamento.

Mas, a recomendação é: não se deixe levar por essa conversa que não passa de desespero.

3. Você não vai encontrar ninguém igual a mim

Como já citado, o ex que vai te mandar essas mensagens era tóxico com você, logo, ele vai te procurar no WhatsApp sendo maldoso também!

Essa frase aqui é extremamente manipuladora e muito maldosa. Mas, tomara que você encontre alguém melhor que ele (a)!

4. Minha família pergunta de você

Essa mensagem é um terror, porque, mais uma vez, ela vai mexer com seu psicológico, já que a família, possivelmente, foi uma das melhores partes da relação doentia que você viveu.

Por isso, se seu ex te mandar, não caia! Não vale a pena essa reaproximação!

5. Nunca te esqueci

É claro que ele (a) não te esqueceu, você foi o pilar da relação, foi quem cuidou e lutou pelo amor dos dois, enquanto ele (a) possuía crises de ciúmes e pulava a cerca.

Não é hora de acreditar nessa “saudade” que está apenas mascarando uma possessividade e carência.

6. Vamos tentar de novo?

Para finalizar esse show de horror, essa é mais uma mensagem temida de se receber e, acredite, é uma das mais enviadas por ex’s arrependidos.

No entanto, se você estiver disposto (a) a viver tudo novamente, vá em frente!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!