A hora do flerte é marcada por inúmeras atitudes para impressionar o crush, isso vai desde um convite para sair, uma mensagem de carinho e até mesmo o envio de um vídeo legal.

Dentre essas táticas para a conquista, os interessados costumam não poupar esforços para laçar aquela pessoa.

E é por isso que hoje trouxemos algumas mensagens para você começar a enviar para seu crush!

6 mensagens de WhatsApp para impressionar o crush nas conversas:

1. Vamos jantar hoje?

Um convite genuinamente sincero para sair é um tiro certeiro!

Inclusive, essa mensagem vai conseguir demarcar também o interesse do seu alvo por você, já que ele pode topar ou não o jantar.

2. Sinto sua falta

Já pensou no meio de uma tarde cansativa de trabalho, receber uma notificação dizendo que aquela pessoa está sentindo sua falta?

Pois bem, se seu coração ficou quentinho daí, saiba que seu crush vai adorar receber também. Então já envie!

3. Quero te fazer uma surpresa

Outra notificação que deixa qualquer um com um sorriso bobo no rosto e borboletas no estômago é essa daqui!

Antes de enviá-la, prepare algo especial para seu alvo, seja um jantar ou um presente, e envie. Com certeza, vai deixar ele o dia todo pensando em você e muito curioso.

4. Sonhei com você

Dizer para alguém que você sonhou com essa pessoa é uma das formas mais genuínas de deixá-la balançada por você.

Então, caso você de fato sonhe, não hesite em contar!

5. Comprei algo que você vai gostar

Quem não gosta de ganhar um presente único e especial? Por isso, planeje e escolha aquilo que vai surpreender seu crush de todas as formas.

Não pense duas vezes antes de comprar e aproveite para mandar aquela mensagem avisando.

6. Lembrei de você

Por último, essa aqui é mais uma mensagem que aquece qualquer coração e solta risos nos lábios.

Não poupe seu alvo de saber que você lembrou dele ao longo do seu dia a dia ou em coisas simples de sua rotina. Isso vai ser um grande diferencial!

