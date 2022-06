Buscas por policial e bombeiro desaparecidos em Serra da Mesa ganham reforço da Marinha

A Marinha do Brasil enviou uma equipe da Capitania Fluvial de Brasília para auxiliar nas buscas pelo policial Natair Melo e o bombeiro aposentado Francisco Roque, ambos desaparecidos no lago de Serra da Mesa, em Santa Rita do Novo Destino, no Norte de Goiás.

Os dois sumiram na noite de sexta-feira (23), quando a embarcação na qual eles estavam naufragou. Desde então, ninguém mais teve sinais da dupla.

A Marinha ainda informou que vai instaurar um inquérito administrativo para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do incidente.

Ao todo, há 28 militares atuando nas buscas, que começaram no sábado (24). Dois drones também auxiliam no monitoramento.

As vítimas estavam num grupo de quatro agentes de segurança pública do Distrito Federal que pescava no lago. Depois do naufrágio, dois conseguiram nadar até a margem, mas Natair e Francisco desapareceram.

As buscas começaram com o equipes do Corpo de Bombeiros de Minaçu. Equipes náuticas de Uruaçu, de Goiânia e de Anápolis também atuam no local.