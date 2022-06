“Precisa ser não só reconhecido, mas aplaudido por todos nós”, diz Caiado sobre trabalho dos missionários

O governador Ronaldo Caiado (UB) encerrou a agenda deste domingo (26) em Anápolis, onde acompanhou a programação do último dia da 18ª Conferência Missionária. Com o tema “Missões: A colheita não acabou, avante”, o evento foi realizado na sede da Catedral das Assembleias de Deus Madureira.

Caiado saudou os presentes e se disse honrado como anapolino em receber congregações de várias partes do país. O governador relembrou a história de vida de Iris Rezende, político goiano morto no ano passado. “Ele contava que foi o primeiro evangélico a chegar ao cargo de governador e citava as dificuldades porque existia um certo preconceito e mesmo assim Deus deu a ele uma trajetória maravilhosa”.

O chefe do Executivo elogiou o trabalho dos membros da Igreja. “Vocês têm a voz para orientar e não deixar que pessoas caminhem para a criminalidade, para a violência e para as drogas. Esse trabalho dos missionários é algo que precisa ser não só reconhecido, mas aplaudido por todos nós. Abrem mão de assuntos pessoais e familiares em benefício do próximo”.

A programação foi aberta oficialmente na sexta-feira (24) pelo pastor-presidente da Assembleia de Deus – Ministério Madureira em Anápolis, Bertiê Magalhães. O líder da Igreja agradeceu a presença de Caiado.

“É uma alegria muito grande tê-lo conosco. Sei que o governador vem de uma jornada exaustiva, mas quando chega aqui descansa. Não é sempre que podemos contar com ele por conta da agenda de trabalho extensa”.

O vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido (PSC) elogiou a forma de governar de Caiado. “Governador tem sentimento pelas pessoas, é um homem que tem responsabilidade com os recursos públicos e está próximo da gente para poder entender a necessidade de cada uma delas”.

Realizada há 18 anos, em 2022 a Conferência Missionária contou com participação de pastores de diversos Estados, como Rio de Janeiro, Alagoas, São Paulo e Goiás, além de incluir programação musical, louvor, palestras, testemunhos e adoração.