Um beijo inesquecível é um fator crucial para algumas pessoas decidirem se envolver com alguém. E existem alguns signos que são ‘profissionais’ na área e dão uma verdadeira aula quando o assunto é beijo bom.

Além dos lábios, essas casas do zodíaco que listaremos aqui sabem trabalhar muito bem na cama e não costumam desapontar nenhum parceiro.

Eles são especialistas em linguagem corporal, se esforçam para ser marcantes por onde passam e, claro, sem perder a pegada romântica que o torna tão inesquecível. Conheça-os!

3 signos que têm o beijo inesquecível e é impossível não se apaixonar:

1- Áries

Em primeiro lugar, temos o signo de áries, a primeira casa do zodíaco. O signo é regido pelo elemento fogo e não é por ‘mera’ coincidência.

Eles são fogo! O ariano é instigante quando o assunto é afetivo. Gostam de descobrir os principais gostos da pessoa e a satisfazer. Eles gostam de ser os melhores no que fazem.

O ariano nato é bem sensual, gosta de causar, de atiçar o máximo e não desaponta na hora H. Se envolver com uma pessoa desse signo pode ser bem aventureiro e apaixonante. É preciso saber onde está pisando.

2- Touro

Em segundo lugar, temos os taurinos: os grandes românticos e apaixonados do zodíaco. Regido pelo elemento terra, o taurino adoram um beijo lento, quente e de tirar o fôlego.

Na cama, o taurino não dispensa a troca de olhares intensa, são bastantes sensuais e possuem um fogo difícil de apagar, apesar da fama de dorminhocos.

Apesar de toda sensualidade, eles são excelentes no romantismo. A vontade deles não é só impressionar, eles realmente se envolvem com sentimento. Pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo. Fique atento!

3- Escorpião

Em terceiro lugar está os escorpianos. Eles são o verdadeiro significado de beijo bom. São intensos e quentes como fogo, apesar de serem regidos pelo elemento água.

Os escorpianos se doam 100% na cama e fazem todas as experiências se tornarem únicas. Eles são apaixonáveis com todas as letras por fazer questão de deixar o momento especial.

