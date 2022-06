6 medos que toda mulher sente e os homens nunca vão entender

Esse texto aqui é destinado para elas, já que existem sim alguns medos que toda mulher sente e, para alguns, são considerados fúteis, mas na verdade fazem muito sentido.

E para os homens que estão curiosos e interessados para saber o que elas conversam entre as amigas, veja a seguir!

6 medos que toda mulher sente e os homens nunca vão atender:

1. Ser ignorada pelo crush

Tanto homens quanto mulheres, quem é que não tem medo de ser ignorado pelo crush, não é mesmo?

E se tratando delas, quando um homem as evita, isso influencia totalmente na autoestima e relação delas com esse crush.

2. Não conseguir se reunir com todas as amigas

As mulheres fazem uma coisa que elas adoram entre as amigas: se reunirem! E se tratando disso, elas gostam de fazer um jantarzinho, ir para algum bar e até mesmo alguma balada.

O problema é, como esses rolês acontecem eventualmente, elas fazem questão de que todas as amigas estejam presentes, mas quando não dá certo, dá até uma desanimada.

3. O look não ficar tão bom quanto imaginado

Rapazes, entendam uma coisa: as mulheres planejam com antecedência a roupa e acessórios que vão usar!

Desde sapatos até as presilhas no cabelo, tudo é muito bem calculado. No entanto, na mente é tudo mil maravilhas, mas quando vão experimentar e no espelho não fica como planejado, a decepção vem!

4. Quebrar as unhas

Vamos entender de uma vez por todas o porquê das mulheres terem tanto medo de quebrar as unhas, vamos lá!

As unhas são um adereço de muita feminilidade e sensualidade para as mulheres, por isso, elas se empenham tanto em fazê-las e deixá-las crescer.

O problema é que, quando uma unha quebra, é como se todos os outros dedos também tivessem sido quebrados.

5. Aparecer uma espinha no rosto no dia da festa

A aparência para uma mulher é algo levado muito em conta. Elas se preocupam com o cabelo, unhas, roupa e pele.

É por isso que uma espinhazinha no rosto pode significar um grande problema e até motivos para desistir de qualquer rolê.

6. Ter fios brancos na cabeça

Por último, como já dito, elas se importam muito com a aparência e como, hoje em dia, todas as mulheres buscam a fonte da juventude, qualquer sinal do tempo se torna um terror.

Muito além das rugas, as mulheres morrem de medo de terem fios brancos em meio aos cabelos, elas até buscam saídas como tinturas e afins.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!