Carrefour fecha as portas de uma das maiores unidades no Brasil

Segundo a rede de supermercados, a maioria dos 168 funcionários já foram realocados para outras unidades

Isabella Valverde - 30 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

O Carrefour, uma das maiores redes de hipermercados do Brasil, anunciou no início do ano que precisou fechar uma das suas maiores unidades no Brasil.

Localizada no Shopping Center Norte, na Zona Norte de São Paulo, a loja estava aberta desde 1987, causando surpresa nos consumidores que estavam acostumados em fazer compras no local.

Em matéria publicada pela Folha de São Paulo, a rede de supermercados revelou que a maioria dos 168 funcionários já haviam sido realocados para outras unidades.

O fechamento da unidade indica uma possível tendência no Brasil: a reorganização de grandes redes. Porém, até o momento, nada indica que o Carrefour esteja enfrentando uma crise ou esteja perto de encerrar definitivamente suas atividades no país.

Para se ter uma ideia, entre janeiro e setembro, o Carrefour fechou as portas de 147 unidades, enquanto abriu apenas 27.

Um dos estados mais afetados foi o Rio Grande do Sul, que sofreu com o fechamento de inúmeras lojas. Em Torres, Tramandaí e Capão de Canoa, por exemplo, as atividades foram encerradas definitivamente.

Por outro lado, Pelotas (Rua General Osório), Gramado, Barra do Ribeiro, Guaíba (Bairro Schell) e Praia de Belas Shopping tiveram que se adaptar, passando a operar como Carrefour Bairro.

