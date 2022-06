O WhatsApp se tornou um dos meios de comunicação mais usados em todo mundo. Com isso, alguns ‘problemas’ acabam surgindo e determinados comportamentos dentro do app mensageiro se tornam um tanto quanto desagradáveis.

Para evitar este tipo de situação, o ideal é ser uma pessoa agradável dentro do aplicativo e tornar fluida as conversas na plataforma. Entretanto, algumas pessoas insistem em hábitos que são chatos e que a maioria das pessoas não gostam de manter uma conversa.

Veja:

6 tipos de pessoas que ninguém gosta de conversar no WhatsApp

1. Que demoram para responder

Para dar início a esta lista, estão as pessoas que demoram longas horas para uma resposta no WhatsApp. Uma da funções do próprio aplicativo é tornar tudo mais dinâmico e prático, então por que demorar tanto para responder?

Tudo bem que, às vezes, a correria do dia a dia exige a atenção para outras atividades, mas não é muito legal deixar a outra pessoa esperando muito tempo por uma resposta.

Essa atitude demonstra consideração pelo outro, evitando a falta de educação que é dar o ‘vácuo’ em alguém.

2. Que mandam mensagens em excesso

Agora, em contrapartida ao item anterior, outro tipo de pessoa que é difícil de conversar é aquela que manda muitas mensagens, muitas vezes de forma seguida, incomodando com as notificações.

Muitas vezes, o conteúdo da mensagem não é tão importante e ela insiste em mandar item por item, o que causa uma irritabilidade no receptor daquele conteúdo.

3. Que só mandam textos longos

Como dito anteriormente, o WhatsApp tem como intuito transformar as conversas mais rápidas e práticas. Por isso, quem manda textos muito longos acaba enfraquecendo a proposta do app.

Uma conversa descontraída, o ideal é mandar mensagens mais diretas e simples para serem respondidas da mesma forma, fazendo o processo mais dinâmico e fácil.

4. Que só mandam áudio

Outra atitude que pode trazer irritação, é o hábito de mandar áudios excessivos e, às vezes, até muito longos. Você pode estar em uma situação que até consegue responder as mensagens, porém não é possível parar o que está fazendo para escutar um áudio.

O recurso realmente é bem útil, mas quando utilizado nos momentos inoportunos, acaba se tornando uma chatice para quem recebe. Um exemplo também é quando alguém envia um áudio de 5, 6 minutos.

Para conversas mais profundas e extensas, em que você precisa se expressar com a voz, o ideal é realizar uma ligação, que também é uma ferramenta que existe dentro do próprio aplicativo.

5. Que só ligam por vídeo chamada inesperadamente

Quem nunca passou por isso? Um convite para uma ligação de vídeo chamada em um momento totalmente inadequado. Pois é, algumas pessoas preferem ligar e ainda assim, optam pelo vídeo.

Porém, nem sempre é um bom momento para esse tipo de ligação, a pessoa pode estar em um local que não consegue falar ou aparecer.

Por isso, para usar esse recurso é ideal combinar com antecedência para não pegar ninguém desprevenido.

6. Que ainda enviam correntes para amigos e em grupos

Por último, mas não menos importante, ninguém gosta de falar com aquelas pessoas que acabam sendo desagradáveis enviando correntes em excesso para grupos e para outros contatos no particular.

Essa ação de mandar correntes já é algo totalmente ultrapassado e, além do mais, é algo inoportuno e ineficiente. Afinal, não vai ser compartilhando com 5 amigos uma mensagem que você irá receber uma noticia que mudará o seu dia.

