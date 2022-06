O WhatsApp aplica atualizações constantemente para melhorar a experiência dos seus usuários. Por isso, o app mensageiro traz mais uma novidade.

A função mais nova do aplicativo é importante para quem busca privacidade nas redes sociais e gostaria de “passar despercebido”.

Agora, o WhatsApp possibilita ocultar a “Foto do perfil”, “Visto por último” , “Recado” e “Status” de determinados contatos agenda. As novidades, estavam em testes na versão beta da plataforma desde o início do ano.

É válido ressaltar que a função já está ativa tanto para quem usa o iPhone (iOS), quanto os usuários de Android. Confira o passo a passo:

WhatsApp libera a opção de ficar invisível para todos os usuários; veja como colocar

Primeiramente, para aplicar a novidade, entre no aplicativo e clique nos três pontos que ficam no canto superior direito da tela. Em seguida, selecione Configurações > Conta > Privacidade. Assim, será possível escolher os recursos que deseja aplicar.

Se você seguir esse método e a funcionalidade não aparecer, é provável que o seu app não esteja atualizado. Para isso, é necessário ir até o Google Play Store, nos smartphones Android, ou então App Store, nos aparelhos com sistema operacional iOS.

Um ponto positivo dessa novidade é que os contatos “bloqueados” não será notificado através de mensagens informando que seus dados estão ocultos para ele.

Para perceber a alteração, a única forma é quando a pessoa for visualizar as informações e não iram conseguir. Entretanto, ainda será impossível saber se a ação é limitada para ela ou se são todos os contatos da sua lista.

