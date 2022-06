A caminhada é desafiadora, mas sei que valerá a pena

A vida real, longe dos stories e do feed do Instagram, é dura. Pessoas passam fome, aguardam em filas intermináveis para fazer uma simples cirurgia, não conseguem emprego e não tem onde deixar os filhos pequenos para sequer aceitar um bico.

Entra ano e sai ano, o nosso país não sai de crises diversas. O preço cai sobre as costas daqueles que culpa alguma têm e os problemas sociais se agravam mais ainda.

Cabe à classe política não somente entender e se colocar no lugar de quem sofre, mas também encontrar soluções que mude esse quadro tão deprimente.

Tenho pensado muito sobre como fazer mais do que já faço, anonimamente, e conseguir fazer a diferença de forma objetiva.

É uma caminhada desafiadora, mas que valerá a pena. Tenho não somente a esperança de que as coisas podem mudar, mas a certeza de que é possível fazer diferente e que o mal não prospera para sempre.

Outra coisa que aumenta a minha obstinação é saber que há muitas outras pessoas do bem nessa caminhada. Pessoas que se somam ao desafio de fazer mais, diferente e melhor.

Tenho amigos anônimos e outros públicos, com ou sem mandato, que estão comigo nessa caminhada com o compromisso de fazer mais pela nossa cidade, pelo estado de Goiás e pelo nosso Brasil.

Márcio Corrêa é empresário e odontólogo. Preside o Diretório Municipal do MDB em Anápolis. Escreve todas as segundas-feiras. Siga-o no Instagram.

