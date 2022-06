Funcionário de clínica de Anápolis é assassinado tentando internar jovem com esquizofrenia

Um jovem de 22 anos, com possíveis problemas psicológicos, foi preso na manhã desta segunda-feira (27) suspeito de ter matado um outro rapaz, de 23 anos, no dia anterior, em Jaraguá, município da região Central de Goiás.

O Portal 6 apurou que a vítima era funcionário de uma casa de reabilitação de Anápolis e havia ido na residência do suspeito, juntamente com outros dois trabalhadores da clínica, para cumprir um Termo de Internação Voluntária, neste domingo (26).

No entanto, logo que a equipe chegou no endereço, o jovem teria começado a ficar agressivo e reagir contra a internação. Ele teria até bloqueado a porta com um sofá e, ao perceber que não seria suficiente, se trancou em um quarto.

Ainda na tentativa de capturá-lo, os trabalhadores, com autorização da genitora do jovem, entraram no cômodo. Foi quando ele teria pegado uma faca e atacado a vítima com diversos golpes, parando apenas quando os outros dois interviram.

Rapidamente, os colegas de trabalho colocaram o ferido no carro e o levaram até o Hospital Estadual de Jaraguá, mas ele não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu na unidade médica.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e a genitora do suspeito informou aos policiais que ele possui esquizofrenia e havia parado de tomar as medicações, o que fez com que ficasse agressivo. Ela revelou também que o filho já até tinha sido internado antes.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil.