Teuto abre mais de 100 oportunidades de emprego para Anápolis

O Laboratório Teuto oferece mais de 100 vagas de emprego para Anápolis, contemplando diversas áreas com contratação imediata.

As vagas são para as áreas produtivas da empresa, de garantia da qualidade e engenharia, todas com qualificação para nível médio, técnico e superior. Visando a composição de times diversos, a companhia oferece também vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD’s).

Embora a companhia não tenha divulgado valores salariais, a empresa informa que os vencimentos são compatíveis com o mercado. Além disso, são oferecidos também benefícios tais como: refeição no local, vale-alimentação, transporte corporativo com acesso gratuito ao wifi, dentre outros.

Os interessados em trabalhar no Teuto podem cadastrar os currículos no site do laboratório (www.teuto.com.br/trabalhe-conosco), onde estão disponíveis as vagas com as suas especificidades, ou encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected], com a área de interesse no assunto.