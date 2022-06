Goiás é o 12º estado com mais crimes violentos em todo País

Apesar dos veículos de imprensa divulgarem dia após dia casos de homicídios letais em todo o estado de Goiás, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, publicado na última terça-feira (28), aponta que o estado teve queda em Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

Na prática, conforme metodologia utilizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, neste tópico, levam-se em conta ocorrências de homicídio, latrocínio, além de lesão corporal seguida de morte.

Os dados confrontam números absolutos de 2021 ante 2020. Homicídio doloso, que é aquele quando a pessoa tem intenção de matar, caiu de 1510 casos, em 2020, para 1.239 em 2021 – retração de 21,87%.

Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, apresentou ligeira queda. Enquanto em 2020 foram registrados 46 tipos dessa ordem, em 2021, foram 44. Lesão corporal seguido de morte manteve-se estável, com 22 computações.

Ao colocar uma lupa em casos envolvendo policiais, Goiás também conta com queda no número de casos. Quatro policiais civis e militares sofreram esse tipo de crime em Goiás no ano de 2021, ante cinco, em 2020.