Casos de Covid-19 em Anápolis crescem 240% em junho e chegam ao maior patamar em três meses

Anápolis encerra junho com o número de casos de Covid-19 em alta novamente. As infecções batem na porta dos 4 mil, com aumento de 240% em relação ao registrado em maio.

Ao todo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), foram 3.929 confirmações nos últimos 30 dias. Em maio, por outro lado, houve 1.154.

Levantamento do Portal 6, via boletim epidemiológico da pasta, mostra que, até o momento, junho é o terceiro mês de 2022 com mais casos.

O mês passado perde para janeiro, com mais de 14.700 infectados, seguido por fevereiro, que contou com 4.950.

No entanto, a taxa de junho pode ser ainda mais alta, já que a Semusa precisa aguardar o resultados de todos os testes realizados e pode haver notificações atrasadas.

Ao Portal 6, o médico infectologista Marcelo Daher explicou que o crescimento no número de casos vem acontecendo não somente no município goiano, como também em todo o território brasileiro.

“O aumento dos casos da Covid vem acontecendo no Brasil, que seria uma onda devido a subvariante da Ômicron, B2”, afirmou.

O especialista ainda orientou que a população que fizer parte dos grupos de risco, assim como os que tiverem contato com elas, voltem a usar máscaras de proteção facial e redobrem os cuidados com a vacinação.

“O momento ainda é de ter cautela. Não é para ter pânico, mas um momento de cautela. Um momento de as pessoas de maior risco utilizarem máscara e lembrarem dos reforços da vacinação”, destacou.

Óbitos em alta

Também aumentou o número de mortes pela doença. Em junho, foram 15 confirmados até aqui, o dado mais alto desde fevereiro, quando Anápolis teve 42 vítimas da Covid-19.

Em março, a cidade registrou sete óbitos. Nos meses de abril e maio, houve uma fatalidade em cada. Atualmente, conforme a Semusa, há 13 pacientes internados com coronavírus.

Casos por mês em 2022

Janeiro – 14. 764

Fevereiro – 4.950

Março: 418

Abril – 105

Maio – 1.154

Junho – 3.929