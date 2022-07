Empresa oferece mais de 1,7 mil vagas de estágio em Goiás

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 1.775 vagas abertas para estágio em Goiás. Dentre as oportunidades, 1.526 são para Goiânia e região Metropolitana e 249 para o interior do Estado.

Para participar da seleção, o candidato precisa ser estudante com no mínimo 16 anos e estar matriculado nos ensinos Médio, Técnico, Superior ou Pós-Graduação.

Os interessados devem fazer o cadastro no site da instituição e seguir as instruções da plataforma. O valor da bolsa de estágio pode chegar à R$ 1,8 mil, dependendo do nível de estudo.

As áreas de atuação que possuem mais vagas em aberto são para profissionais de Administração, alunos do Ensino Médio, Ciências Contábeis, Marketing e Direito.

Além da capital, as vagas comtemplam 25 cidades do estado de Goiás. Dentre elas estão, Anápolis, Pirenópolis, Catalão, Rio Verde, Jataí, entre outras.