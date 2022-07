Inscrições do Sisu terminam nesta sexta (1)

(FOLHAPRESS) – As inscrições para o segundo processo seletivo do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2022 terminam nesta sexta (1). Através do sistema, os candidatos podem concorrer a vagas de ensino superior em universidades e institutos públicos com base na nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O processo de inscrição é gratuito e deve ser feito até às 23h59.

Para começar, é necessário ter uma conta Gov.br, a identificação nos serviços digitais do governo federal. Caso o candidato não tenha esse cadastro, é preciso criar uma conta e só depois acessar o sistema do Sisu com o mesmo login e senha. Baseado nos dados desse cadastro, o Sisu acessa automaticamente as notas do candidato.

É preciso ter feito a última edição do Enem, não ter tirado zero na prova de redação e não ter se declarado como treineiro na inscrição do exame.

Uma vez acessado o sistema, os candidatos escolhem duas opções de curso, que podem ser alteradas durante todo o período de inscrição. O resultado dessa chamada sai na próxima quarta (6). O período de matrículas para os selecionados será de 13 a 16 de julho.

Para aqueles que não foram aprovados, é possível indicar interesse em participar da lista de espera, o que deve ser feito entre 6 e 18 de julho. As instituições começam a chamar os candidatos inscritos na lista de espera a partir de 25 de julho.