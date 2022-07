Mulher mata e deixa o corpo do filho de 03 anos escondido em um freezer

Um crime extremamente bárbaro está sendo investigado pela polícia norte-americana após agentes encontrarem uma criança, de 03 anos, morta no freezer da casa de uma mulher, de 31.

Azuradee France vivia em Detroit (EUA), juntamente dos cinco filhos – uma neném de três meses, um menino de três anos, outro garotinho de cinco, um de sete e uma menina de 09 – em situações precárias.

Foi durante uma visita inusitada da polícia, para verificação de bem-estar, que descobriram a presença do corpo do pequeno – já em estado de decomposição – no congelador.

A promotora do caso, Kim Worthy, acusou a mulher de assassinato, abuso infantil em primeiro grau, tortura e ocultação de morte do garoto, Chase Allen.

Vale ressaltar que Azuradee já possui históricos de abuso infantil. Inclusive, quando a vítima tinha apenas dois meses de vida, a agressora perdeu temporariamente a custódia de todos os menores por causa do crime.

Posteriormente, ela conseguiu reconquistar a guarda deles, o que deixou a família da estadunidense revoltada e preocupada com o bem-estar das crianças.

“Ela nunca deveria ter recuperado seus filhos depois disso”, disse uma irmã da mulher à CNN. Enquanto a avó desabafa sobre com tristeza sobre o caso. “Essa não é minha filha, eu trouxe um monstro para este mundo e eu nem sabia”.

Azuradee foi presa em flagrante e os demais menores foram examinados em um hospital e levados à custódia do Conselho Tutelar.