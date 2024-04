O pudim com 3 ingredientes que fica pronto em menos de 5 minutos

Em pouco tempo é possível desfrutar de uma sobremesa cremosa e muito gostosa

Ruan Monyel - 17 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@kauetibaess)

Com a correria do dia a dia, encontrar receitas rápidas e deliciosas é essencial, ainda mais quando se trata de um pudim com apenas três ingredientes.

Essa receita simples é um verdadeiro paraíso para os amantes da sobremesa, com uma preparação rápida, este doce fica irresistível sem exigir horas na cozinha.

Em menos de cinco minutos, é possível desfrutar de uma sobremesa feita na panela de pressão que fica cremosa e muito gostosa. Ficou curioso? Leia até o fim e veja o passo a passo.

O pudim com 3 ingredientes que fica pronto em menos de 5 minutos

Quem não ama comer um delicioso pudim, não é mesmo? Mas passar horas na cozinha para preparar a iguaria é desanimador.

Mas fique tranquilo, o Digital Influencer, Kauê Tibães, reproduziu uma receita da sobremesa que leva três itens em seu perfil do Instagram (@kauetibaess). Anote os ingredientes:

– 1 lata de leite condensado

– 2 caixinhas de creme de leite

– 3 ovos

Primeiro faça o caramelo, basta colocar uma xícara e meia de açúcar para derreter em fogo médio, adicione água quente e deixe o açúcar diluir completamente, mas preste atenção a consistência.

Para a massa, bata os ovos até que a gema e a clara se misturem, e então adicione o leite condensado e o creme de leite, lembrando que a massa pode ser feita no liquidificador.

Depois de tudo pronto, ao invés de levar para um forma, faça porções individuais em um copo americano, coloque o caramelo e então adicione a massa.

Cubra-os com papel alumínio e leve-os para a panela de pressão, com água até a altura de um terço dos copos e coloque no fogo.

Assim que pegar pressão, conte 3 minutos e desligue o fogo, deixe a pressão sair por completo e leve as sobremesas para a geladeira.

Deixe esfriar bem e o pudim com apenas três ingredientes já está pronto para ser servido. Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kauê Tibães (@kauetibaess)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!