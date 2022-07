Nova modalidade da 99 chega a Anápolis com expectativa de viagens de aplicativo mais rápidas e baratas

A empresa de corrida por aplicativo, 99, traz uma novidade ofertas novas opções de viagens em Anápolis. Chega à cidade, a partir do dia 1º de agosto, a 99Moto.

O município está entre os 30 que terão o serviço de mototáxi no próximo mês. Estarão presentes os mesmos recursos de segurança dos demais serviços da plataforma, com a expectativa de viagens mais rápidas e baratas.

A empresa também abriu cadastro para motociclistas interessados em fazer parte do time da 99Moto e se tornar um parceiro das viagens.

Para quem deseja se inscrever é necessário ter idade igual ou superior a 19 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva e cumprir os demais requisitos legais exigidos.

O cadastro é realizado no próprio aplicativo da 99, basta clicar no ícone “Quero ser um motorista” e preencher com os dados pessoais solicitados.

Os motociclistas da empresa são beneficiados com um seguro com cobertura de até R$ 100 mil em caso de acidentes pessoais ocorridos durante o trabalho.

Segurança

Nesta nova modalidade de transporte, apenas passageiros com 18 anos ou mais poderão ser transportados, não sendo possível a viagem com menores de idade seguindo as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, o capacete também é exigido, sendo recomendado o uso de um equipamento próprio para evitar a disseminação da Covid-19.