Muitos brasileiros aguardam ansiosamente pela chegada das férias para enfim, ser possível viajar e descansar. Porém, nem sempre é tranquilo lidar com os aviões e aeroportos a caminho do destino.

Alguns perrengues podem acontecer e acabam tirando um pouco do clima de felicidade que a viagem gera e por isso, devem ser evitados ao máximo.

Isso porque todo o processo até a chegada no destino dos sonhos exige um certo cuidado e principalmente, bastante atenção.

Para garantir sua viagem perfeita, separamos algumas dicas para evitar problemas.

6 dicas sobre aviões e aeroportos que todo mundo precisa saber antes de viajar

1. Chegue cedo

Para evitar atrasos e aquelas filas que parecem não ter fim, chegue cedo no aeroporto.

A chegada com antecedência vai te fazer evitar perder o tão esperado voo, além de poder garantir até mesmo alguns benefícios, como o despacho gratuito das malas excedentes.

2. Leve uma garrafa de água

A água mineral nos aeroportos costumam ter um valor bem acima daquele encontrado no mercado.

Por isso, se você levar a própria água, vai evitar gastos extras desnecessários e exorbitantes.

3. Mala de mão

Se atente ao tamanho permitido e leve sempre com você no avião uma mala de mão com itens essenciais.

Coloque algumas peças íntimas, produtos de higiene pessoal, carregador de celular, documentos e uma muda de roupa.

Isso pode ajudar caso ocorra algum problema com as malas, evitando um desespero imediato.

4. Check-in online

Quer uma dica para agilizar a vida e evitar possíveis atrasos desnecessários? Realize o Check-in online.

Ele pode ser realizado pelo computador, no site da companhia aérea, ou até mesmo pelo celular, no aplicativo da mesma.

Ah, e não se preocupe com o cartão de embarque. Ele pode ser impresso pelo próprio passageiro ou se preferir, ser usado no formato digital.

5. Comida no avião

Os lanchinhos oferecidos dentro dos aviões são distribuídos primeiro para os passageiros que estão nas primeiras filas.

Por isso, a dica é garantir um destes lugares para que a comida chegue mais depressa e você não fique sem.

Além disso, para quem é vegano ou vegetariano, é ainda mais importante se atentar ao local da cadeira para não ficar sem a opção alimentar desejada.

6. Ar condicionado

Um dos maiores vilões dentro dos aviões é o temido ar condicionado.

Então anote, sempre que for viajar leve uma meia quentinha e uma blusa, para evitar passar frio durante o voo.

Além disso, se você fizer parte do grupo das pessoas com nariz sensível, não esqueça o seu melhor amigo, solução nasal.

O ar acaba ressecando as narinas, o que pode causar aquela ardência chata e um desconforto irritante.

