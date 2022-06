6 tatuagens com frases em inglês que os brasileiros não fazem ideia do significado

A cultura norte-americana está completamente inserida em nossas vidas, não é mesmo? E indo além de roupas, filmes e comidas, existem as tatuagens com frases em inglês, língua original no país, que cada dia que passa os brasileiros buscam registrar.

O problema nisso é que muitas pessoas não têm a menor ideia do que estão tatuando e acabando cravando na pele erros ortográficos gigantescos.

Veja algumas dessas tatuagens e divirta-se!

6 tatuagens com frases em inglês que os brasileiros fazem saber do significado:

1. Nenhum sobre é pequeno

Esse cara aqui teve a melhor das intenções ao tatuar essa frase, o problema é que a hora da execução não foi bem lá como esperada.

“Nenhum sonho é grande demais” acabou se tornando “Nenhum sonho é para grande”.

2. Nadando no destino

Aqui temos uma tatuagem nessa moça que deu uma extrapolada grande em seu real significado.

Provavelmente a moça queria tatuar algo como “nada é por acaso”, mas acabou com “Isso nada (do verbo nadar) acontece por acaso.”

3. Rainha do baile

Aqui temos mais uma tatuagem fracassada e que saiu do previsto, talvez a pessoa não sabia muito bem inglês.

Isso porque, deveria ser Prom Queen que significaria “rainha do baile”, mas esse “e” a mais estragou tudo.

4. A vida é só uma (será?)

Essa aqui é uma clássica frase brasileira, mas que ao tentarem jogá-la para o inglês, deu tudo bem errado.

“Você só vive uma vez” teve a palavra live trocada por life. Assim, acabou se transformando em “você só vida uma vez”.

5. A vida da vida

Agora, temos essa moça que tentou registrar “viva a sua vida”, mas acabou se tornando “viva você é vida”. Isso porque, ela trocou o your (seu) por you’re (you are – você é).

6. Jon Bovi

Por último, esse é o refrão de uma música super famosa de um cantor mais famoso ainda, porém os erros mostram que a pessoa não é um fã de carteirinha de Jon Bon Jovi.

Veja como deveria ser: “It’s my life”, que quer diz er “essa é minha vida”. Pobre “Jon Bovi”! Digo, Bon Jovi.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!