Jovem que viajou com namorado escondido fica surpresa ao descobrir o que os pais fizeram: “sem chão”

Uma jovem colombiana viralizou no TikTok após expor a enorme problemática que tem enfrentado com os pais desde que decidiu levar o relacionamento adiante e realizar uma viagem dos sonhos com o parceiro.

María Camila relatou no vídeo publicado que, ao retornar das férias escondidas, encontrou todos os pertences embrulhados em sacos de lixo e a ordem de expulsão de casa.

“Chego em casa e encontro todas as minhas roupas em sacos de lixo. […] Me mandaram embora, agora não sei para onde vou”, explica a jovem no vídeo.

Mas, em bom tom, María decide procurar um órgão público, responsável por fornecer proteção integral à infância e adolescência e o fortalecimento de jovens e famílias no país, chamado Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF).

Até que tudo seja solucionado, María reforçou que passará um tempo morando com o atual noivo. “Apareceu o namorado. Sim, meu amor, aqui vou eu. Para ser sua nova carga”, escreveu.

Nos comentários, milhares de internautas comentaram sobre o radicalismo da família em expulsar a garota apenas por viajar com o namorado e apoiaram o posicionamento adulto dela.

“Siga sua vida mesmo, ao lado de quem te ama e está com você. Eles não deveriam ter sido tão cruéis”, disse uma usuária da rede.