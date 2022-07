Bebê morre após mãe esquecê-lo na banheira porque estava mandando mensagem no celular

A trágica morte de um bebê norte-americano tem causado revolta nas redes sociais após a Justiça do Texas (EUA) confirmar a culpa da mãe, que esqueceu a criança enquanto mandava mensagens no celular.

O caso aconteceu no início do ano e, desde então, as autoridades estiveram empenhadas para solucionar o crime. A jovem, de 21 anos, tutora do neném, acabou sendo detida pelo abandono.

Segundo as investigações, ela teria deixado o filho na banheira e pegado o celular para trocar mensagens por cinco minutos. No entanto, acabou cochilando por mais dez.

Após os longos 15 minutos de desaparecimento, a jovem retornou ao banheiro para conferir o bebê, mas ele já estava morto, por afogamento, conforme o laudo médico.

Não foram divulgadas as atuais informações sobre a genitora, nem mesmo a conclusão do caso judicial. As identidades também foram resguardadas.