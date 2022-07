Governo de Goiás confirma morte do filho mais novo de Ronaldo Caiado

O Governo de Goiás confirmou no final da manhã deste domingo (03) a morte do filho mais novo do governador Ronaldo Caiado, Ronaldo Caiado Filho, de 40 anos.

A nota não informa a causa nem as circunstâncias do falecimento.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (03/07), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor”, diz o texto.

O governador ficou sabendo da tragédia enquanto cumpria agenda em Trindade, em celebração da festa do Divino Pai Eterno. Após atender o celular ele saiu às pressas, o que chamou à atenção de pessoas que estavam próximas.

Ele, que estava acompanhando da primeira-dama Gracinha Caiado, participava do evento desde a cedo.

Mais informações a qualquer momento.