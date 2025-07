Internautas se empolgam com Aeroporto de Goianápolis e fazem nova previsão

Com áreas VIPs, pista de 1,6 mil metros e grandes estacionamentos, local tem chamado atenção na região

Thiago Alonso - 09 de julho de 2025

Aeroporto de Goianápolis tem atraído milionários para a região. (Foto: Divulgação)

O Aeroporto Condomínio Liberty, localizado em Goianápolis, tem sido um dos mais movimentados terminais aéreos de Goiás, chamando atenção de empresários e passageiros que procuram uma alternativa na região.

Inaugurado em 2019, o empreendimento privado oferece uma infraestrutura de alto padrão, o que despertou atenção de internautas, que veem no local uma grande aposta.

Nas redes sociais, diversas pessoas comentaram sobre uma possível internacionalização do aeroporto, uma vez que ele já conta com uma pista de 1.640 metros de comprimento por 30 metros de largura — a metade que a média para o padrão internacional.

Apesar de ainda não chegar ao tamanho necessário, o terminal já está muito bem equipado. Ele possui espaços exclusivos para proprietários de aeronaves e empresas do setor agrônomo, além de permitir pousos e decolagens de jatos leves, turboélices e helicópteros.

Não o bastante, o Aeroporto Condomínio Liberty também possui 157 terrenos para hangares — grandes galpões onde as aeronaves são estacionadas para manutenção e preparação para os próximos voos.

Benefícios

Outra fator que alavanca o fator ‘internacional’ do empreendimento são as várias vantagens para os frequentadores. Pode-se citar a operação em formato 24h, aliada à localização privilegiada entre Goiânia e Anápolis e, claro, as várias áreas VIPs.

“Logo será um aeroporto internacional melhor que o de Goiânia”, previu um internauta, empolgado.

“Goianápolis tem uma perfeita localização, não só o aeroporto, para indústria também”, comentou outro.

“Lá é muito bom, ainda mais porque que os aviões vão poder pousar de noite, o de Anápolis foi descoberto e não está liberado mais [pouso de noite]”, destacou mais um.

Por fim, um seguidor elogiou: “uma ótima estrutura em uma localização acessível e privilegiada”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!