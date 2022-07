PM prende quadrilha de Brasília que usava gillette para furtar fiéis em Trindade

A Polícia Militar (PM) prendeu neste sábado (02) um grupo de criminosos que furtava aparelhos celulares durante a Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade. Os suspeitos, sete ao todo, vieram de Brasília (DF) para realizar os crimes.

Segundo relato da PM, eles eram conhecidos como “quadrilha da gillette”. O nome dado à associação faz referência aos fato de utilizarem lâminas para cortarem as bolsas de turistas no comércio e de fiéis dentro das igrejas. Com isso, os pertences das vítimas eram subtraídos sem que elas percebessem.

Com o grupo, foram encontrados 19 aparelhos de celular. Os integrantes, um deles menor de 18 anos, estavam acampados em um lote baldio na cidade e escondiam os telefones no topo de árvores e embaixo de entulhos dos terrenos vizinhos.

Os celulares ainda eram enrolados em papel alumínio, que, de acordo com os suspeitos, impedia o rastreamento dos aparelhos.