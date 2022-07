Rudolph Giuliani, ex-advogado de Trump, viraliza nas redes ao fazer propaganda de chinelos

O ex-advogado de Donald Trump Rudolph Giuliani viralizou nas redes sociais ao fazer propaganda de chinelos que custam US$ 49,98 (R$ 265,5).

Giuliani, que também foi prefeito de Nova York, publicou na quinta-feira (30) uma imagem com quatro pares de chinelo com diferentes cores e um código promocional. “Ótimos produtos a preços razoáveis. Use o código ‘Rudy’ para economias adicionais”, escreveu na legenda.

O pôster informa que o preço normal dos chinelos da empresa americana My Pillow é de US$ 79,98 (R$ 424,9), mas que cai para US$ 49,98 aos consumidores que usarem o código. A publicação viralizou mesmo com o campo de comentários bloqueado, e usuários fizeram piadas com o teor da mensagem. Até as 23h desta sexta, a publicação tinha recebido mais de 21 mil curtidas e sido repostada 15 mil vezes.

“Em um dia, Rudy aparece no filme do Borat. Em outro, ele vende chinelos”, escreveu um internauta em referência a uma cena comprometedora no filme do personagem Borat, interpretado por Sacha Baron Cohen. No trecho, ele é visto enfiando a mão nas calças e aparentemente tocando os órgãos genitais na presença de uma atriz que ele acredita ser uma repórter de um programa de notícias conservador.

Na semana passada, Giuliani apareceu em vídeo exibido durante audiência pública que traz à tona o resultado de investigações sobre a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro do ano passado. O advogado é acusado de ter incentivado Trump a tentar subverter os resultados da eleição vencida por Joe Biden.

Amigo e um dos principais representantes da base mais conservadora de Trump, Giuliani atuou como arquiteto das versões ecoadas pelo ex-presidente, mesmo que controversas ou completamente falhas, e é um dos grandes disseminadores de desinformação e teorias conspiratórias.

Ele atuou como interlocutor de Trump em diversas conversas com líderes estrangeiros –inclusive com Jair Bolsonaro, durante visita do brasileiro a Nova York, em 2019. Giuliani foi eleito duas vezes prefeito de Nova York com a plataforma de combate ao crime. Ele comandou a maior cidade dos EUA de 1994 a 2001 e foi enaltecido pelo trabalho após os ataques às Torres Gêmeas.